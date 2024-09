ÖÖvalgel katsetab rahva valmisolekut panustada festivali jätkumisse

Valgusfestivali külastajaid on olnud aasta-aastalt järjest rohkem. Kolme päeva peale väisab üritust kokku 30 000 – 40 000, külastuste arv on umbes 70 000.

Mis on päriselt see, mille järele inimene igatseb? (ÖÖvalgel uus lavastus “Desire”). Kuhu jõuab tehnoloogia 100 aasta pärast? (“Ada Lovelace”). Igal hommikul on sul võimalus vaadata maailma uue pilguga (“Choices”). Kui me kiirustamises viivuks peatume ja endale aega võtame, mõistame, et hetkes olemine võib muuta meie elu õnnelikumaks (“Be Nothing”).