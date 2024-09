Arvamusi, kas selline hambateritamine kohaliku võimu aadressil meeldis või mitte või kas miilitsamundritega häppening oli sellisele üritusele paslik, on ilmselt nii palju, kui on inimesi. Aga võimulolijate vastus näitas, et lugulaul puudutas neid väga valusalt. Nii valusalt, et nad otsustasid kätte maksta.