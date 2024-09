Näitleja Lauri Nebel kasvatab Saulepi külas tulipipraid ja naudib kalastamist

“Huvi tuli juba 30 aastat tagasi, aga siin on mul kanged piprad. Pipra teravuse või kibeduse maitse on SHU, siin on üle miljoni SHU. Poest ostad pipra, siis saad 30 000 kuni 40 000 SHUd ja tõmbab ka nii õhetama, aga need on nüüd nii, et ühe piprakaunaga saab pulmad ära pidada, terve laudkonna toidu maitsestada,” vuristab Lauri nagu raamatust ja ütleb, et sorte tuleb uuendada, sest “iga asi väsib”.