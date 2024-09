Kuusingu teostel kujutatud stseenid on enamasti fantaasiarikkad lavastused. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on visuaalse absurdiga, ent kunstniku meelest on kujutatud teemad olemuselt ja sisult tõsised, päevakajalised või ka murettekitavad. Et teosed liialt tumedaks ei kisuks, on neid vürtsitatud huumoriga, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia ja ühiskonnakriitikani.