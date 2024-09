Suitsiidiennetuspäev Abi on olemas, kuid vahel on vaja aidata selleni jõuda

Tuleb meeles pidada, et suitsiid on justkui inimese viimane võimalus, pääsetee ja lootus, aga sageli saab seda ennetada. Suitsiidil pole üldiselt ainult ühte ajendit, vaid tegemist on murede kuhjumisega, seega oleks hea, kui inimesed ei jääks oma muredega üksi ning räägiksid neist lähedastele, sõpradele või psühholoogidele.

Kui märkad, et sinu lähedane, sõber või töökaaslane on muutunud, siis paku talle abi ja uuri, kuidas tal päriselt läheb. Kui sa aga tunned, et pole valmis või suuteline teda ise kuulama ja aitama, siis ära pööra pead ära ega tee nägu, nagu sa pole teda märganud. Lähene inimesele, ütle, mida oled märganud ning tunnista ausalt, et sina saad teda hetkel toetada ja aidata professionaalse spetsialisti leidmisel.

Peaasi.ee avaldas taskuhäälingu „Elu pärast enesetappu“

Kogemusnõustaja Eva Koženevski, kelle isa võttis endalt elu, kui ta oli 11aastane, ütleb, et rasketest asjadest rääkida on palju lihtsam kui neist vaikida.

„Teinud selle vaikimise kogemuse läbi, on suur vahe, kas see on saladus, millest ei või üldse rääkida, või sul on vähemalt üks inimene, kellele rääkida. Kuigi alles aastakümneid hiljem olen avalikult rääkinud isa surma põhjusest, ei ole ma kogenud, et keegi oleks mulle halvasti öelnud või viltu vaadanud. Kõige levinum reaktsioon on, et inimene hakkab rääkima, et ta on ka suitsiidiga kuidagi kokku puutunud kas tööl või naabri kaudu või mõnel muul moel,“ rääkis Koženevski.

„Kui me vaikime, siis tundub, et see on väga haruldane asi, aga kui me räägime, siis peaaegu igaüks teab kedagi, kes teab kedagi, kes on suitsiidiga kokku puutunud,“ lisas ta.

Kuula Pearaadio taskuhäälingut. (PP)