Ene Täht Huvihariduse raha kärpimine pole hea mõte

Kuigi Pärnus on väga häid tulemusi saavutatud mitteformaal- ja formaalõppe lõimimise edulugudest programmi „Pärnu linn kui õpikeskus“ näitel just erivajadustega õpilaste õpitulemuste arvestamisel, siis süsteemseks protsessi toimimiseks on vaja riigi ehk haridus- ja teadusministeeriumi tuge nii formaal- kui mitteformaalsele haridusele.