Loodusvaatlus Pohlal koos karuga ja aiad tulvil lehelinde

Ühel pärastlõunal kõndisin läbi lehtpuuvõseriku väiksema jõe äärde, et heita pilk sealsele jäljeraamatule. Pisut üle kuu aja eest varjutas nägemisvälja tihe toomingalehtede sein, millesse olid põimunud humalad ja mõni paakspuugi. Nüüd on sessamas kohas toomingad raagus ja vaade avatud pea jõekaldani välja. Jalakad on samuti lehti heitnud ja noored kasedki on nagu mullu septembris juba puujalamile puistanud kogu lehevara.