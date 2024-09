Galerii Suurpõgenemise mälestusmärgi tarvis tuleb painutada meremiili jagu alumiiniumi

Tartumaal Tabivere veeres kõrguvas angaaris on viimased nädalad kulgenud töiselt. Skulptor Elo Liiv koos abilistega teeb pikki päevi, et Pärnu jõe kaldal tuleva nädala lõpus avatav suurpõgenemise mälestusmärk saaks alanud nädalal niisugusesse vormi, et anda tööle viimane lihv ja passitada see Tori vallas Levikivi kojas ette valmistatud maakivist alusele.