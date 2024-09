Kuula Fredi andis välja lõunamaise kõlaga debüütalbumi

Mitmekülgne muusik, hinnatud laulukirjutaja ning produtsent Fredi sidus 18minutisel lühialbumil rabedad emotsioonid lõunamaise kõlapildiga ja andis minialbumile kontrastse nime “Tranquilo” (eesti keeles “rahulik”). Lühialbumi alged pärinevad mitme aasta tagusest ajast, uusimad valmisid tänavu kevadel ja üheks kogumikuks said need selle aasta sügiseks.

“Kahtlen, et liiga paljud kuulajad seda märkavad, aga nende lugude sõnadest kumab minu enda jaoks läbi jube rahmeldamine ja rahulolematus. Hakkan hetkel oma elus jõudma huvitavasse punkti: vaatan viimasel ajal enda toimetamistele keskmiselt kaalutlevamalt otsa,” kirjeldas Fredi vastse albumi sünnilugu. “Emotsionaalse inimesena näen seda pisikest kogumikku olulise vaheetapina ühest kohast teise liikumisel, kindlasti mitte päralejõudmisena. Muusikuna näen seda aga tõestusena, kui palju ma suudan ise ära teha ning et võiksin neid “laulukirjutaja” ja “produtsendi” märke enesekindlamalt rinnas kanda.”

Lühialbumil astuvad külalisesinejatest üles Inga ja Hyrr IV. “Mul on suur rõõm, et sain nende lugude kallal toimetada oma heade sõpradega, kes täiesti juhuslikult on ka ühed tuusamad muusikud kogu vabariigis,” märkis Fredi, kelle debüütalbumil löövad kaasa veel Clifford Goilo, Tobias Tammearu, Artis Boriss, Jason Hunter, Andreas Lend ja Gevin Niglas.

Seni on albumilt ilmavalgust näinud kolm singlit: “Can’t Call U A Stranger” koos Ingaga, “If U Want Me (Just Say U Want Me)” koos Hyrr IV-ga ja kibemagus “Obviously Yours”.