Pärnu Postimehe mälumäng "Lumi küsib"

2. Pärnu poeglaste gümnaasiumi prantsuse keele õpetaja Jules Treboux (1834–1915) 1880. aastate paiku aretatud õunasort on “Pärnu tuviõun” ehk lambanina ehk trebuu (“Treboux Samling”).

3. Omniva kaubamärgi alla toimetav Eesti Post andis 11. juulil 2024 välja postmargi, millel oli Kihnu saar. Tegu on Eesti suuruselt kuuenda saarega, mille esmamainimine Kyne nime all toimus 1386. aastal. “Minu margi” sarjas on varem ilmunud Saaremaa (2012), Hiiumaa (2014), Muhu (2019), Vormsi (2021) ja Naissaare (2023) motiividega postmargid.