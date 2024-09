Nädalast jäi kõlama Kivimägi, mis maailmas elate?

Midagi on valesti, kui prioriteediks seatakse kaubavahetus ja äri Hiinaga, samal ajal toetab sama riik Venemaad sõjas Ukrainaga. See, et Hiina toetab Venemaad sõjapidamisel, ei ole enam kellelegi uudis. Neljapäeval ETV "Ringvaate" saates tähendas Pärnumaalt riigikogu mandaadi saanud riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali, et ei tea, mida Venemaa on Hiinalt saanud, aga USA asevälisminister on öelnud, et Hiina on andnud letaalset abi Venemaale ehk asju, mida saab kasutada ainult sõdimiseks. Seega ei saa väita, et meile pole teada, millised on Hiina huvid või kuidas see riik oma taotlusi edendab.