Esula räägib, et tegi aknal suitsu, kui nägi kõrge põõsa otsas mingit valget tutti. Ta läks redeliga õue, ronis objektile lähemale ja ennäe imet: õitseb! Mees märgib, et oma 67 eluaasta jooksul polnud ta veel näinud, et see põõsas sügise hakul lilletaks. “Ta muidu õitseb ju kevadel!” lausub Esula, elevusenoot hääles.