Kooliaasta alguses tuli politseinikel mitmed liiklusreeglid üle korrata

Pärnu politseijaoskonna piirkonnagrupi juht Karin Uibo rääkis, et esimestel koolipäevadel olid lisaks patrullpolitseinikele tänavatel piirkonnapolitseinikud ja abipolitseinikud. “Meie peamine eesmärk on, et koolitee oleks turvaline ja nii tuletame liiklejatele meelde, et kooliaasta on alanud ning tänavatel on taas rohkem liiklejaid,” märkis ta.