GALERII Sadama kossutiimist sõideti avamängus julmalt üle. Valge: Täiesti kohutav. Kärp: Katastroof, mul oli juba poolajal häbi

Kõik on uus septembrikuus. Vähe sellest, et pärnakatel vahetus võrreldes mullusega 80 protsenti mängijaist ja pingil askeldavad ukrainlastest treenerid, on suvepealinna spordihalligi uuendatud: seintele on kinnitatud kaks värsket ja suurt tablood ning platsi ääres torkavad silma liikuvad LED-reklaamid, mis olevat Baltikumi uhkeimad. Tuttuued on ka 360kraadised ehk igast suunast nähtavad korvi küljes asetsevad rünnakuaja kellad.