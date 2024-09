GALERII Invarand on populaarne erivajadustega inimeste ja teistegi suvitajate seas

Veidi üle kahe kuu tagasi avati Pärnu rannas erivajadustega inimestele mõeldud rannaala. Tänu sellele said tänavu mugavamalt rannamõnusid nautida ka need inimesed, kellel on liikumisega raskusi, sest mereni pääseb nüüd isegi ratastooliga. Selleks aastaks on rannahooaeg lõppenud ja aeg teha kokkuvõtteid.