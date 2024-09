Arnold Antoni kultuuristipendiumi saavad Elbe Reiter, Villem Endel Tiits ja Johanna Vunk

Tiits on trompetit õppinud juba 17 aastat: algul Pärnu muusikakoolis Margus Allmanni ja Arvi Sommeri käe all, hiljem Tallinna muusikakeskkoolis Aavo ja Neeme Otsa juhendamisel ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias Aavo Otsa trompetiklassis. Ta on käinud meistrikursustel Itaalias, Hispaanias, Saksamaal, Soomes, Ungaris ning õppinud tänu Erasmus+ programmile ühe semestri Rostocki muusikakõrgkoolis professor Bertold Stecheri (Berliini Filharmoonikud) juures. 2000eurone stipendium aitab tal jätkata õpinguid Läti muusikaakadeemias Riias ning Pärnu linnaorkestri ja Pärnu muusikakooliga koostööd teha.

Tiits lausus, et Lättigi läks ta õppima hea õpetaja pärast, Jens Emil Holm on pärnaka kinnitusel väga hea trompetimängija ning tegeleb selle kõrvalt vaimse treeninguga. Noore muusiku arvates on väga kasulik välismaal õppida ainuüksi juba sellepärast, et kogeda kultuurilist eripära, mis mõjutab väga tugevalt lähenemist pillimängule.