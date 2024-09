Loodusvaatlus Pääsukesed asusid teele, linavästrikud teevad viimaseid käike

Suitsupääsukeste kõige viimane pesakond läks vargsi teele juba poolteise nädala eest. Praegu võib rehe all kohata veel üksikuid ööbivaid rahvuslinde. Hommikutesse ei mahu enam midli-madlit ja õhk on tulvil punarindade tiksutavad kutsehääli ja sookurgede kurblikke trompetihõikeid. Suitsupääsukesed on kõik need hiliskevadised ja suvised kuud olnud igapäevasteks saatjateks. Samasugused saatjad on aga olnud linavästrikudki.