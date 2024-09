Politsei otsib Pärnus kadunud 51aastast Leod

17. septembri hommikul sai politsei teate, et tööle pole ilmunud Pärnus elav 51aastane Leo ja kolleegidel ei ole õnnestunud temaga ühendust saada. Leod nähti koos endale kuuluva sõidukiga viimati neljapäeval, 12. septembril kella 14 ajal Pärnus Ülejõel Jannseni tänaval. Sealt edasi puudub info mehe asukoha kohta ja oma koju Ülejõele ta naasnud ei ole.

Politsei on suhelnud Leo kolleegide ja lähedastega ning kontrollinud tema võimalikke asukohti, kuid seni tulutult.

Leo on ligemale 190 sentimeetrit pikk, saleda sportliku kehaehitusega ja päevitunud. Tal on mustad õlgadeni ulatuvad juuksed, mida ta kannab tavaliselt kinniselt. Leo täpne riietus on teadmata, kuid ta võib kanda halli-mustakirjut pearätikut ning jalas põlvpükse.