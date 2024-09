Volletiim timmib mängumootorit: ühisliiga ja eurosari pole mägede taga

Võistluste formaat nägi ette, et nelja meeskonna mõõduvõtul mängitakse esimesel päeval poolfinaalid ning teisel päeval selgitavad võitjad esikoha ja kaotajad mängivad pronksile.

“Tundes Andrust, oleks ta ise ilmselt järgmisel päeval mänginud, aga polnud see hetk, kus selliseid ohvreid peaks tooma,” märkis Pärnu tiimi juhendaja. “Kuna Võrus polnud mõisa peale mäng, tegin otsuse, et ei riski Raadiku tervisega ja seetõttu ta teisel päeval ei mänginud. Ta käis esmaspäeval spetsialistide juures ja ilmselt nädala teises pooles saab juba täiskoormusega trenni teha.”

Uuest hooajast Pärnu võrkpalliklubi tegevjuhi ja mänedžeri ametit pidava ja meeskonnas teise sidemängija täitva Richard Voogeli sõnutsi pole suvepealinna satsi mäng veel kaugeltki ideaalne, aga Võru turniir näitas, et asjad liiguvad soovitud suunas.

“Treeningud on olnud intensiivsed ja meeskond õpib veel omavahel suhtlema ning rütmi leidma, aga mängupilt, mida esimestes võistlusmängudes näidati, oli päris kena,” hindas Voogel kontrollmängudes nähtut. “See, et tõime peatreeneriks Rainer Vassiljevi, on toonud uue hingamise.”