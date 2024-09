Madis Koit Vallavolinikud, toetage arengut, mitte konflikte!

Juba nädalaid oleme ajakirjandusest lugenud, millised kärpelained meid ootavad. Raha on kõigil puudu ja riik tõmbab igalt poolt koomale. Kohalikud omavalitsused on aastaid töötanud olukorras, kus kriitiliselt tuleb vaadata üle oma tegevus ja võimalused. Alles hiljuti sai lugeda, et Tartu linnal jääb eelarvest 50 miljonit eurot puudu.