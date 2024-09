Silvia Paluoja Argipäev heast tahtest ja huumoriga

Pärnu Vanal turul küsivad aiasaadustega kaubitsejad õunakilost euro kuni kolm olenevalt sordist ja suurusest. Ajal, mil koduaedades ägavad ubinapuud sõna otseses mõttes koorma raskuse all, toimib turumajandus ja selle lihtsa reegli järgi vastab hind nõudlusele. Selleks et õunad letti lüüa, on vaja need korjata, sortida, kastistada, kohale tuua, harvenenud turulistele apetiitselt välja sättida ning töö- ja ajakululgi on oma rahaline väärtus.