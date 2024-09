Purjetajad tõid pealinnast kolm kulda

"Läksin võistlusele eesmärgiga see võita ja võtta oma esimene ILCA 7 paadiklassi etapivõit. Kohale jõudes oli selge, et ees ootab väga külm ja vaikse tuulega regatt. Ootamist oli palju, eriti merel. Lõpuks õnnestus teha seitse sõitu ja jään oma regatiga väga rahule: kontrollisin võistlust algusest peale, paadi kiirus ja tehnika olid perfektsed. Eesti hooajale on soliidne joon alla tõmmatud," kommenteeris Ratnik.