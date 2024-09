Tänavaküsitlus Korraldajad lubasid sigavinget ja unustamatut Pärnu jõe nädalat. Mida arvavad linlased?

Kas olete Pärnu jõe nädalast kuulnud ja kust te info leidsite?

Ilmi: Ma väga ei osale sellistel üritustel. Olen kuulnud, aga ise ei osalenud. Keegi tuttav vist rääkis, et selline asi tuleb.

Ralf: See, mis ma siin olen näinud, oli laevaparaad, oli tulevärki. Et oli tunda ja näha. Reklaamiuputus oli nii suur, et seda tuli telest ja rahva hulgast.