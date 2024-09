Vaprus lõpetas kurva seeria, aga mõru maik jäi suhu

Oeh. Tartul oli veel 95. minutil kasutada karistuslöök, mille tarbeks toodi kasti ka väravavaht Richard Aland. Just see, Pärnuski mänginud puurivaht mängis 2:2 viigiväravas olulist rolli, kui suunas pikale läinud tsenderduse kasti tagasi, mille järel lõi Tanel Tammik pöördelt palli väravasse. Kohe kõlas ka kohtuniku lõpuvile ja pärnakad langesid pettunult murule.

"Eks sellised lisaaja väravad on ikka valusad. Aga tegelikult on positiivset küll ja küll. Olen seda meelt, et kutid tegid väga hea mängu. Esimene poolaeg oli okei, aga teise alguses lasime Tartul palju palli kõigutada. Õnneks tõid meie vahetused elevust ja suutsime mängu tasakaalustada. Lõpud on juba kord sellised, kahju," kommenteeris Vapruse peatreener.