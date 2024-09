Olav Karulin Jõenädala korraldamine vajab rohkem ettevalmistusaega, kui seda meile anti

See on vaid üks edulugudest, millest me saame Pärnu jõe nädala kontekstis kirjutada. Kokku suutsime selle üürikese ajaga (lepingu linnavalitsusega allkirjastaime alles 22. augustil) kaasata üle 50 Pärnu väikeettevõtja. Nende seas oli söögikohti, huviringe, esinejaid. Ja meie fookus oli just Pärnu ettevõtetel. Vaid neli ettevõtet lükkasid meie koostööpakkumise tagasi, kuna nende arvates olime võtnud hullumeelse teekonna ette: nii kiiresti ei olevat võimalik nädalast üritustesarja korraldada. Tegelikult peangi vabandust paluma nendelt ettevõtjatelt, kelleni me sel korral ei jõudnud, katsume teid järgmine kord kaasata.