KOLUMN Appi, appi, tüdrukud teevad puutööd!

Õppekavade uuendamisega on seatud normiks tagada õpilastele, tuleviku täiskasvanutele, võrdsed võimalused. “Käsitöös, kodunduses ja tehnoloogiaõpetuses hakkavad kehtima kooliastmeti ühised õpitulemused ja iga õpilane peab need saavutama kõigis kolmes aines. Väga lihtsustatult tähendab see, et edaspidi õpivad poisid ka käsitöötehnikaid ja kodundust ning tüdrukud puu- ja metallitööd,” võttis Õpetajate Leht kevadel muutuse kokku. Uus õppeaasta on varsti kestnud kuu jagu. Õpilased on omal nahal saanud tunda, kuidas ministeeriumist tulnud suunised reaalsuseks saavad.

Kahjuks on nii, et eri tehnoloogiate, käsitöövõtetega tutvumise asemel on osa lapsi saanud omal nahal tunda soolist diskrimineerimist, puust ja punaseks on tehtud see, milleks kõlbavad tüdrukud, milleks poisid. Kui klassi ees on konservatiivsete vaadetega õpetaja, ei ole mingit tolku uuendatud õppekavast ja sellest, et tundi on saadetud nii poisid kui tüdrukud.