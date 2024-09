Galerii Päikese käes sillerdava jõe ääres avati suurpõgenemise mälestusmärk

​Mälestusmärgi püstitamise ideega pöördus Pärnu linna poole USAs Atlantas elav, ülemaailmse Eesti kesknõukogu (ÜEKN) esindaja Kristi Vuht-Allpere, kes on sündinud suvepealinnas ja põgenes koos vanematega siit 80 aastat tagasi. Üle Eesti on mitmel pool suurpõgenemist meenutavad teabetahvlid, kuid Vuht-Allpere avastas, et siin mitte ühtegi. Kuna Pärnus on ilusaid kujusid palju, tekkiski tal mõte, et suurpõgenemine vääriks suvepealinnas tähendusrikast skulptuuri.