Kateryna Botnar Kas tehisintellekt tuleb uudisruumile kasuks või teeb kahju?

Päris mitmes Eesti koolis on suured keelemudelid nagu Chat GPT keelatud, samal ajal on Tallinna ja Tartu ülikoolid koostanud juhised, kuidas seda tööriista ja teisi sellesarnaseid õppetöös rakendada. Kas ajakirjandus võiks olla järgmine valdkond, kus tehisarul põhinevad lahendused oma koha leiavad?

On loodud üleilmne algatus JournalismAI, suunamaks meediamaju tehisintellekti oma töös vastutustundlikult kasutama. Nende kogutud andmete järgi kasutatakse tehistaipu meediamajades enamasti rutiinsete ülesannete automatiseerimiseks, et vabastada aega loova ja uuendusliku töö tarvis Selline vastus võib isegi üllatada, sest tekstiloome on esimene asi, mis tuleb pähe, kui jutuks tehisintellekt. Aga tõesti: tehistaibu võimed pole piiratud tekstiloomega.