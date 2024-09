Galerii Pika pausi järel tõi maestro Neeme Järvi Eesti ühe suurteose taas rahva ette

Enne Nõukogude okupatsiooni 1944. aastal jõuti “Hiiobit” Eestis ette kanda kaheksa korda, uuesti toodi teos avalikkuse ette 16. augustil 1997. aastal Estonia kontserdisaalis Neeme Järvi dirigeerimisel. See kontsertettekanne oli ühtlasi oratooriumi esmaplaadistus.

“Elu suurimad õppetunnid omandatakse mitte võitude, vaid kannatuste ja kaotuste kaudu. Vana testamendi lugu Iiobi (nimekuju Hiiob esineb 19. sajandi lõpu eestikeelsetes piiblitõlgetes, toim) kannatustest pakub mõtteainet kõigile, kes lähevad oma elus läbi rasketest aegadest või otsivad vastuseid eksistentsiaalsetele küsimustele,” mõtestab muusikateadlane Evelin Kõrvits piibliainelise teose sisu kuulajale lahti kontserdikava tutvustuses. Iiob seatakse silmitsi inimlikult talumatute kannatustega: ta kaotab oma lapsed, vara, tervise ning kogeb mittemõistmist ja valesüüdistusi. Tal pole aimugi, et proovilepaneku taga on taevane kihlvedu: Saatan, kes ei usu, et inimene võiks armastada Jumalat ilma talt midagi saamata, esitab Jumalale väljakutse, mispeale Jumal annab Iiobi Saatana meelevalda, paludes tal säästa vaid tema hing. Hämmastaval moel talub Iiob kõiki saatuselööke.