Andres Laanemets Eksamikorralduse muutus võib osutada koolidele ja noortele karuteene

Uuenduse positiivse aspektina võib esile tuua, et koolid ei pea korraldama ega õpilased sooritama gümnaasiumiastumise katseid. Sellevõrra on probleeme ja pinget vähem. Pärnu gümnaasiumid on nagunii viimastel aastatel vaadanud hinnetelehti ja piirdunud üldjuhul tutvumisvestlustega. Neljadele-viitele õppivad noored ei olegi pidanud eraldi aineteste tegema.

Sisseastumisel hinnetelehe kõrval põhikooli lõpueksamite tulemuste arvestamine on üsna loogiline samm, sest lõpueksamite tulemused on objektiivsem näitaja kui eri koolides antud hinded, mis paraku pruugivad olla suhteliselt erineva kaaluga. Samal ajal võib see fakt põhikooli lõpueksamid õpilastele varasemaga võrreldes eriti pingeliseks teha, sest panustada saab ainult ühele kaardile. Kui eksamipäeval midagi juhtuma peaks, läheb see halvimal juhul maksma koha soovitud ja muidu võimetekohases koolis.