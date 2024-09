Pärnu meistriliiga naiskonna peatreener: Ajame asja armastusest korvpalli vastu ja arendame oma noori

"Õudselt keeruline [on pealtvaatajaid saali meelitada], peab vist neid sinna jõuga ajama," naeris Kallit, kelle sõnutsi ajab meeste ehk Pärnu Sadama esimese kodumängu fännide arv 680 ta kadedaks. "Meeskonna tegemised on ju praegu huvitavad: uus treener ehk mis juhtuma hakkab? Loomulikult võiks meilgi pealtvaatajaid rohkem olla, aga raske on promoda."