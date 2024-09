Üks fotopäeval esinejaid tuleb Lihulasse MAFFile otse punahirvede pulmast

“Võtsin väikese mõtlemisaja: mida uut ma saaksin pakkuda, keda kuulama tuua, milline võiks see fotopäev välja näha? Lähteülesannet ei olnud, aga ka jalgratast leiutada ei tulnud. Kui on Euroopas mõni loodusfotokonkurss, on tavaliselt seal ka mõni fotograafide kokkusaamine ja näitused, oma valdkonna esindajate seminarid-loengud, ja see loengute osa on alati olnud äärmiselt põnev. Valdkonna all mõtlen ma loodusfotograafe: kes pildistab maastikke, kes putukaid või linde,” avaldas Savisaar. Lisades, et oleks tahtnud kaasata esinejate hulka mõnda noort alustavat loodusfotograafigi ja kuulda tema seiklusi pildistamisretkedelt, aga selle saab nüüd mõneks järgmiseks korraks jätta.