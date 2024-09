Veel mõne aasta eest tehtud fotodelt vaatavad need poisid vastu siirate lapsesilmade ja südamliku naeratusega. Üksvahe said neist otsekui gangsterid. Aga nad on ikka veel lapsed.

Pere peseb oma käed puhtaks

“Sul on paha lugu, nagu Pelgulinn. Ma suitsetan "pure", ma olen laululind, ma olen pitbull, see on minu hing. Kõik koerad lähevad taeva, see on minu hind,” kõlab salm ühest räpikatsetusest, mille 16aastane poiss kolme kuu eest SoundCloudi muusikaedastusplatvormile üles laadis. Noor riimimeister on oma esimese loo postitanud sinna aasta eest, viimase umbes kolm kuud tagasi.