Järelvaadatav Kuidas vähendada üleujutustest tulenevaid riske ja arendada hoiatussüsteeme

Keskkonnaagentuuri eestveetava projekti eesmärk on suurendada kogukondade vastupanuvõimet kliimamuutustele ja ennetada kahju.

Avaüritusel arutatakse, kuidas põhieesmärgid edukalt ellu viia, ja tutvustatakse tegevusplaane. Kohapeal on üleujutuste temaatikat kajastav fotonäitus, kus on pildile püütud kaadrid varasematest üleujutustest Eestis.

Ettevõtmise fookuses on vähendada üleujutustest tulenevaid riske riigi ohupiirkondades, tõstes teadlikkust ja parandades tegutsemisvalmidust.

Projekti raames arendatakse välja veetaseme ja äkksadude jälgimis-, prognoosimis- ja hoiatussüsteemid. Ennetusmeetmete ja hoiatussüsteemide arendamine aitab just omavalitsustel ja elanikel paremini valmistuda üleujutusteks, vähendades sellega vara- ja elukahju. Tootmisettevõtted, kaubandus- ja teenindusasutused, mis asuvad üleujutusriskiga aladel, on edaspidi varakult teavitatud ohtude suhtes ja saavad kavandada tegevust, et vähendada majanduslikke kaotusi nagu toodangu katkemine või vara kahjustumine.