TEEKONNAINTERVJUU 16 kilomeetrit melomaani ja hobisportlase Margus Randmäe lemmiklinnas Pärnus

“Vaat just selline pilt, see on mulle tuttav,” on Destination Pärnu tegevjuht Margus Randmäe õhinas, kui oleme lõpetanud 16kilomeetrise rattatiiru ümber Pärnu ja vaatame koos mu telefoni spordiäpi kaardile joonistunud jälge. Poolteist aastat Pärnu kui sihtkoha turundamist juhtinud Randmäe naljalt paigal ei püsi ning tugitool ja diivanipadjad jäävad temast puutumata. Nii pole mul südant teda usutlusele kuluvateks tundideks kohvilaua taha sundida, vaid võtame ette tema igapäevase lemmikraja. Intervjueeritav ise ristib toimunu juba ette teekonnaintervjuuks.