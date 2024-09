Kristjan Kangur naaseb kossukoondise juurde: Hea meel on tagasi olla

“See tagab meile jätkusuutliku meeste rahvuskoondise programmi, kus valikmängude akende ajal on kohal meie parimad koondisekandidaatide ringi kuuluvad mängijad,” selgitas Kanguri tööülesandeid Eesti korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

Roosi sõnutsi on Kanguri mängijakarjääri jooksul loodud kontaktid kasuks nii praeguste koondislaste kui noormängijate välisklubide valikul. Näiteks on pärnaka arvel eestlastest enim matše Euroopa klubikorvpalli tugevaimas sarjas ehk euroliigas.

“Kristjani mängijakarjääri ajal loodud kontaktid annavad alaliidule võimaluse saada ülevaate nii välisklubidest kui noorteakadeemiatest, mille põhjal saame anda taustainfot ja tagasisidet välismaale suunduvatele mängijatele. Meile kui alaliidule on oluline, et mängijad lähevad klubidesse või noorteakadeemiatesse, kus mängijate eest kantakse hoolt ja treening- ja olmetingimused on korralikud,” rääkis Roos.