Pärnu tähistab muusikapäeva etendusega uue silla jalamil

Jürgens on särav metsosopran, kes on lõpetanud Belgias Genti rahvusvahelise ooperiakadeemia ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia, 2023. aastal pälvis ta kuldmedali New Yorgis Manhattani rahvusvahelisel konkursil. Prantsuse-Itaalia päritolu Mantero on õppinud muusikat, teatrit ja tantsu Londoni Trinity muusikakolledžis ja täiendanud end Inglise rahvusooperi programmis The Knack. Tema karjäär ulatub nüüdismuusikast ja barokist ooperite ning muusikalideni.