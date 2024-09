GALERII Koer-sportlased värisesid erutusest, et kiiremini jooksurajale pääseda

Kes arvab, et sport, kus koerad veavad kelku, jalgratast või muud sõiduriista ja jooksevad sealjuures elu eest, on loomade halvasti kohtlemine, siis neil tasuks külastada mõnd võistlust, kus saavad ise veenduda millise innuga koerad rajale minemist ootavad. Osa loomi oli Jõulumäel peetud veokoerte võistluse eel lausa nii ärevil, et hüppasid kohapeal õhku või klähvisid, aga mitte kellegi peale vaid elevusest.