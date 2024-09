GALERII Koersportlased värisesid erutusest, et kiiremini jooksurajale pääseda

Kes arvavad, et sport, kus koerad veavad kelku, jalgratast või muud sõiduriista ja jooksevad sealjuures elu eest, on loomade halvasti kohtlemine, siis neil tasuks külastada mõnd võistlust, veendumaks oma silmaga, kui innukalt koerad rajaleminekut ootavad. Osa veokoeri oli Jõulumäel võistluse eel lausa nii ärevil, et hüppas kohapeal õhku või klähvis, kuid mitte kellegi peale, vaid elevusest.