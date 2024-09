Riigikogu Pärnumaa toetusrühm asus Paikuse politseikooli kaitsele

Riigikogu Pärnumaa saadikurühma pöördumine

Paikuse politsei- ja piirivalvekolledži õppekeskus on olnud Eesti politseiametnike kutseõppe ja rakenduskõrghariduse oluline tugisammas alates selle loomisest 1990. aasta juunis. Selle aja jooksul on Paikusel koolitatud tuhandeid politseinikke, kellest paljud on praegu juhtpositsioonidel. Kolledžist on saanud Eesti politsei tugitala ja riigi siseturvalisuse üks nurgakividest.