Pärnu kaasava eelarve rahvahääletusel läheb võistlustulle kuus ideed

Kuuest hääletusele läinud ideest neli on välijõusaalid. Inimesed saavad avaldada toetust välijõusaalile Lõvikülas, Rääma väliujulas ja kahele jõulinnakule Tõstamaal. Samuti on välja käidud idee renoveerida Pärnu metsamajandi palliväljak ja ehitada kunstmuruga jalgpallipuur Vana-Pärnusse (Kesk 22a).

Kaasavaks eelarveks on eraldatud 80 000 eurot, millest kuni 50 000 on mõeldud keskuslinnale ja kuni 10 000 igale osavallale. Esitatava idee miinimumsuurus on 5000 eurot.