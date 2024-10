Galerii Loodusfilmide festivali võitis lugu orvuks jäänud lõvikutsikatest

“Gepardipere – võitlus ellujäämise nimel” (režissöör Hansa Winshaw) on žürii tunnustust mööda “Lugu, mis poeb naha vahele ja tuleb vaatajaga kaasa. See on lugu uskumatult vaprast emast, kelle hoole all on korraga üheksa last. See on ka lugu vanaemast, kes võtab oma hoole alla lapselapsed. See on lugu täiskasvanud tütrest, kes tuleb appi oma vigastatud emale. Ja lugu õdedest-vendadest, mängusõpradest, kes üksteist hoiavad hoolimata sellest, kas nad pärinevad ühest emast. Loomade omavahelistes peresuhetes on nii palju äratundmist. Mõistmist, et ole sa inimene või gepard, perekond on perekond ja armastus on armastus.”