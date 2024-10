MAFFi kliimaministeeriumi eriauhinna võitnud film räägib soost

Alenderi sõnutsi annab film veenva pildi märgalade olulisusest ja paljude osaliste pingutustest, et luua inimtegevuse tõttu kahjustatud ökosüsteemides tingimused looduse taastumiseks. Märgaladel on selleks vaja tagasi tuua vesi.



“Film on kõnekas ka Eesti kontekstis, kus rikutud soode seisundi parandamiseks astutud samme vahel ei mõisteta,” rääkis Alender. “Filmi ilus visuaalne keel ja teema olulisus olid preemia saamisel määravaks. Vesi on elu alus. Märgalasid vajavad nii inimesed kui ülejäänud elusolendid – sood on ühtaegu nii veereservuaarid kui ka puhvrid üleujutuste vastu, olulised elupaigad, süsinikusidujad ja inspireerivad matkamiskohad.”



Ministri kinnitusel tuleb Eestiski oma märgalade hea käekäigu nimel tegutseda. “Lahendame jõudumööda kunagiste turbamaardlate probleeme, et need poleks tuleohtlikud ja tekiksid taas tingimused turbasammalde kasvuks. Samuti saame kaasa aidata kuivendamisest rikutud soode looduslikkuse taastumisele,” lisas ta ning tõi esile, et alati on odavam olemasolevat loodust hoida kui tehtut tagasi pöörata. Soode taastamine on siin kõnekas näide.



MAFF on Baltikumi ja Põhjamaade üks vanimaid loodusfilmidele pühendatud festivale Vaasa sõsarfestivali kõrval. Koondades igal sügisel Eestisse loodusesõpru kogu maailmast, on MAFF saanud Eesti looduse ja kultuuri visiitkaardiks.



Samuti on märgiline filmifestivali sünni- ja toimumispaik. Matsalu rahvuspark tähistab tänavu rahvuspargina tegutsemise 20. aastapäeva. Matsalu on lindude rändeteede ristumispunkt ja linnuvaatlejate paradiis ning nii kogunevad septembris siia peale filmitegijate ja -nautijate kümned tuhanded sookured, et alustada lendu lõunasse.



MAFFi kavas on 52 filmi, millest ligemale pool linastub rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlevad kahes kategoorias: “Loodus” ning “Inimene ja loodus”. Parimad valib välja filmitegijatest ja loodusetundjatest koosnev žürii.