Loodusfotograaf: Käisin väiksest peale isaga hästi palju kalal. Kui sa seal istud, ikka näed midagi

Kui taas samas paigas autost välja ronime, saame olla vaid mõne minuti uhkes üksinduses - kesk õõtsuvat pilliroogu vees mõnulevate kühmnokk-luikede, vee kohal lendleva hõbe- ja hallhaigru ja päris suure noore kajakaga, kes on end meie auto varju sättinud ja nii kõva tuulega õhku tõusta ei julge. Ning veel paari õhus paigalseisva linnuga, kes ilmselgelt naudivad treeningut, mida pakub neile vastutuul. Juba jõuabki järgmise autoga kohale vanem mees, kes end akent alla kerides end tutvustab, et on rahvuselt soomlane ja Matsalus linde vaatlemas käinud oma 30 aastat. Tal on vilunud kullipilk, binokliga näeb ta meist palju kaugemale ja kinnitab olevat kusagil vaateulatuses merikotka, kui palja silmaga ei seleta essugi.