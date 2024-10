Galerii Loodusvaatlus: külmade hommikute saabumine

Põhjas oldud aja jooksul näpistasid paaril ööl taimi esimesed öökülmad. Need muutsid muidu magusad ja kõvad mustikad, sinikad ja pohlad üleöö lötsuks, aitasid langetada hulga lehti ja andsid sealsele loodusele märku, et talv on ukse ees. Mõne päeva möödudes värvusid nii haavad, remmelgad kui kased kuldkollasteks. Vaja oli jahedust ja väikest külmamüksu, et puud korralikult värvuks.