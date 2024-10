ÜLESKUTSE Veetke oktoobri laupäevad nutivabalt, liikuge hoopis vabas õhus

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse teadusnõunik Henek Tomson ütles, et üleskutsega soovitakse kutsuda peresid liikuma ja seda just ekraaniaja arvelt. “Arusaadav on see, et tervet päeva ei saa paljud inimesed nutiseadet kasutamata olla. Aga nendeks tundideks, mil pere juba koos metsarajal, soovitame jätta nutiseadmed taskusse, et omavahel päriselt suhelda ja loodust nautida,” rääkis ta.