Üle poole sajandi Koidula koolis Vaikselt koolitööst taanduv Maia Erm elab oma unistuste elu

Erm peab olulisimaks seda, et õpetaja peaks õpilastest lugu. Ta usub, et siis austavad õpilased ka õpetajat.

76aastane Erm on siiani ergas ning terava keele ja meelega. Ütleksin, et lausa nooruslik. Ta on veendunud, et see on ainult tänu tema õpilastele.

Nüüd on Erm, kes peale ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamise töötas aastatel 1985–2011 koolis õppealajuhatajana, asunud koolis vaikselt otsi kokku tõmbama. Tal on selleks oma põhjus.

Aeg läheb lennates, minu gümnaasiumi lõpetamisest on möödas juba 15 aastat. Heatujulist õpetaja Maiat on Koidula koolist ellu astumise järel alati olnud tore näha ja temaga vestelda, kui linnas trehvame. Selles usutluses sinatame teineteist, kuna Koidula kool tegi meist otsekui sõbrad, olgugi et minu vanemadki olid alles lapsed, kui Erm juba õpetajana klassi ette astus.

Mäletan, et sul oli mantra, mida söögi alla ja peale korrutasid. Ma ei pea vist täpsustama, mida silmas pean.

Loll olla on loll. See on tegelikult Kuldsepa (Koidula kooli kauane direktor Armas Kuldsepp, L. H.) lause. Minu teada taheti seda kunagi tuunida, et tark olla on tark, aga see ei hakanud tööle. Mis on halba selles, kui ma ütlen, et loll olla on loll? Ma ei näe selles midagi halba.

Seda oma elu motot pole sa muutnud?