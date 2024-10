Sõjapõgenikust ukrainlanna õpetab Pärnus loodusaineid ja talle on arusaamatu, miks muukeelsed ei õpi eesti keelt

"Minu töö lõppes, kui algas sõda," räägib Olena paari aastaga omandatud eesti keeles. "Kui üle meie peade hakkasid lendama raketid ja jäime tule alla, viisime õppetöö pommivarjendisse, sealt kasarmusse ja kui öeldi, et pean koolimaja võtmed ära andma, halvenes tervis."

Kiievi äärelinna korteris elades kattis Olena pere aknad sõjaaja nõuete järgi musta kilega, et valgus välja ei paistaks. Selle maskeeringu järel surid toalilled ning Olena sõjaväekohuslasest abikaasa, Kiievi ülikooli õppejõud ja tehnikateaduste doktor, arvas, et naine peab ära sõitma. Seda enam, et abikaasa noorem vend elas perega Pärnumaal ja sihtkoht oli teada.