Taskuhääling Some, Andrew Tate ja pornograafia. Kas möödapääsmatud teemad meediahariduses?

Kes on Andrew Tate ja miks me temast rääkima peame? Kas noortega peaks rääkima pornost? Seekordne taskuhäälingu «Sõnu ei söö» saade jõuab eetrisse Tartust, kus Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba usutleb Pärnust pärit meediaeksperti Maria Murumaa-Mengelit. Mengel on Tartu ülikooli meediauuringute kaasprofessor ning õige pea astub ta üles Pärnus meediahariduse konverentsil. Seal juhib Murumaa-Mengel õpetajatele suunatud töötuba «Kui Andrew Tate trügib klassiruumi …».