Nädalast jäi kõlama Meeldejäävad koerustükid

Palju põnevam ja oodatum on õpetajate päev koolides, kus tavapäraselt vahetavad õpetajad ja õpilased omavahel rollid. Suures osas koolides püsib see traditsioon veel au sees. Päev, mil õpetajad teevad koerustükke ja lõpuklassi õpilastel avaneb võimalus proovida pedagoogiametit. See on oodatud päev. Harjumatu ja segadusse ajav, naeru ja nalja pakkuv.